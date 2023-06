Coupe du monde de Rugby 2023 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu, 8 septembre 2023, Décines-Charpieu.

Décines-Charpieu,Rhône

La Coupe du monde de rugby 2023 se joue en France du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023. Cinq matchs de poule sont programmés à Lyon..

2023-09-08 à ; fin : 2023-10-28 . .

10 avenue Simone Veil Groupama Stadium

Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The 2023 Rugby World Cup is being played in France from Friday 8 September to Saturday 28 October 2023. Five group matches are scheduled in Lyon.

La Copa del Mundo de Rugby 2023 se disputará en Francia del viernes 8 de septiembre al sábado 28 de octubre de 2023. Están programados cinco partidos de la fase de grupos en Lyon.

Die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 wird von Freitag, dem 8. September, bis Samstag, dem 28. Oktober 2023, in Frankreich gespielt. In Lyon sind fünf Gruppenspiele angesetzt.

