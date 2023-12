Veillée et messe de Noël à Mouriès 10 avenue Pasteur Mouriès, 24 décembre 2023, Mouriès.

Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-24 17:30:00

L’unité Pastorale de la Vallée des Baux organise la Messe de la Nuit de Noël et des Familles, dimanche 24 décembre 2023 à Mouriès, à 17h30 en l’Église Saint Jacques.



Veillée et Messe chantée :

Transmission des Traditions Provençales aux enfants, avec la crèche vivante, le Pastrage et les Bergers, les Arlésiennes et le Peuple de la terre, les Gardians et les Tambourinaires de la Vallée des Baux.



Vous pouvez confirmer votre participation en costume traditionnel auprès de Mme Nicole ROUX au 06 88 10 72 66.

La Paroisse informe que 3 répétitions seront organisées les lundis 4, 11 et 18 décembre 2023 à 18h30, en l’Église Saint Jacques pour les personnes souhaitant chantées lors de la célébration, choristes, arlésiennes, tambourinaires, bergers, gardians, personnes costumées ….

10 avenue Pasteur Eglise Saint Jacques le Majeur

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



