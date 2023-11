Sortie découverte du Vélo Club Valréassien 10, Avenue Maréchal Leclerc Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Journées portes ouvertes du Vélo Club Valréassien :

Sorties en groupe sur les routes de la région, parcours de 70km. Pour les personnes qui pratiquent déjà le vélo. Sans inscription, rendez-vous devant l’Office de tourisme..

10, Avenue Maréchal Leclerc Office de Tourisme

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Vélo Club Valréassien open days:

Group outings on local roads, 70km routes. For existing cyclists. No registration required, meet in front of the Tourist Office.

Jornadas de puertas abiertas del Vélo Club Valréassien:

Salidas en grupo por las carreteras de la región, recorrido de 70 km. Para personas que ya montan en bicicleta. No es necesario inscribirse, encuentro delante de la Oficina de Turismo.

Tage der offenen Tür des Vélo Club Valréassien :

Gruppenausflüge auf den Straßen der Region, Strecke von 70 km. Für Personen, die bereits Fahrrad fahren. Ohne Anmeldung, Treffpunkt vor dem Tourismusbüro.

