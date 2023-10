Exposition Clayre PARIS 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas, 9 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Mme Clayre PARIS, artiste peintre, propose de vous faire découvrir ses huiles et aquarelles, sur le thème de la Provence, fleurs et animaux..

2023-10-09 09:30:00 fin : 2023-10-28 12:30:00. .

10 Avenue Maréchal Leclerc Office

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mme Clayre PARIS, artist painter, proposes to show you her oils and watercolors, on the theme of Provence, flowers and animals.

La Sra. Clayre PARIS, artista pintora, le propone hacerle descubrir sus óleos y acuarelas, sobre el tema de la Provenza, las flores y los animales.

Frau Clayre PARIS, Kunstmalerin, bietet Ihnen an, ihre Öl- und Aquarellbilder zum Thema Provence, Blumen und Tiere zu entdecken.

