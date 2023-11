Soirée Paëlla 10 Avenue Lucien Lioret Le Dorat, 18 novembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Le comité de jumelage Le Dorat – Santillana del Mar vous invite à partager un repas paëlla dans une ambiance conviviale. Sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

10 Avenue Lucien Lioret Centre municipal du Courtoison

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Le Dorat – Santillana del Mar twinning committee invites you to share a paella meal in a convivial atmosphere. Reservations required.

El comité de hermanamiento Le Dorat – Santillana del Mar le invita a compartir una paella en un ambiente cordial. Reserva obligatoria.

Das Partnerschaftskomitee Le Dorat – Santillana del Mar lädt Sie zu einem Paella-Essen in geselliger Atmosphäre ein. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin