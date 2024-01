MC Solaar 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard, samedi 5 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 20:00:00

fin : 2024-10-05

Concert de Mc Solaar à la Salle de l’Etoile.

MC Solaar est une légende de la musique française et l’un des fondateurs du rap en France. Avec plus de 5 millions d’albums vendus à travers le monde et 5 Victoires de la Musique, MC Solaar est le deuxième plus gros vendeur de toute l’histoire du rap français. Sa discographie compte sept albums studio comprenant des titres culte tels que « Caroline », « Bouge de là » et « Hasta la vista ». Son style unique, alliant poésie et engagement, nous plonge dans son univers puissant et percutant. Au-delà de ses productions soignées mélangeant une variété de genres musicaux, MC Solaar se distingue par sa capacité à manier les mots avec finesse, à jouer avec les sonorités et à construire des images poétiques riches en sens.

10 Avenue Léo Lagrange Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



