Voyage au-delà des mers
Châteaurenard, 10 avril 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:30:00

Conte musical « Voyage Au-Delà Des Mers » par Julie Meola & Armelle de Tugny.

Voyage Au-Delà Des Mers, est un conte musical évoquant l’écologie au travers d’une histoire d’empathie et d’amitié. Paloma et sa grande sœur Alma vivent au Brésil dans une réserve naturelle d’animaux marins. Un jour, lors d’une ballade le long de la plage, Paloma entendit un drôle de bruit… et découvre un nouvel ami des mers, appelé « Voyage »… Le spectacle bercé par de nombreux paysages sonores ainsi que divers instruments (voix, guitare, piano, kazoo, loop station, boîte à rythme électronique) sensibilise au travers de cette amitié au respect de la Terre et des Océans.

10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



