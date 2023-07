Benjamin Biolay – Tournée Saint-Clair 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard, 9 février 2024, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

Concert de Benjamin Biolay au Théâtre Pécout.

Concert debout et assis..

2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 . .

10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Benjamin Biolay concert at Théâtre Pécout.

Standing and seated concert.

Concierto de Benjamin Biolay en el Théâtre Pécout.

Concierto de pie y sentado.

Konzert von Benjamin Biolay im Théâtre Pécout.

Steh- und Sitzkonzert.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence