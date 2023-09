Conférences interactives 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard, 20 octobre 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

Conférences interactives au Théâtre Pécout..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Interactive lectures at the Théâtre Pécout.

Conferencias interactivas en el Théâtre Pécout.

Interaktive Vorträge im Pécout-Theater.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence