Gala de Danses Sévillanes 10 Avenue Léo Lagrange, 9 juin 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

Gala de fin d’année de l’association Los del Patio..

2023-06-09 à 19:15:00 ; fin : 2023-06-09 . .

10 Avenue Léo Lagrange Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



End of the year gala of the association Los del Patio.

Gala de fin de año de la asociación Los del Patio.

Jahresabschlussgala des Vereins Los del Patio.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence