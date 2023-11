Humour et Mentalisme : Souriez ! vous êtes manipulés 10 Avenue Jehan de Beauce Chartres, 20 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

COMPLET. Charlie Haid, mentalisme, cumule à 22 ans à peine, plus de 2,5 millions d’abonnés sur TikTok ! Grâce au réseau social, et aux vidéos qu’il réalise avec son collègue et ami Fabien Olicard, il s’est vite fait un nom dans le domaine de l’humour, de l’illusion et de la manipulation..

Jeudi 2023-12-20 20:30:00 fin : 2023-12-21 . .

10 Avenue Jehan de Beauce

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



SOLD OUT. Charlie Haid, mentalism, at just 22 years old, has over 2.5 million subscribers on TikTok! Thanks to the social network, and the videos he makes with his colleague and friend Fabien Olicard, he has quickly made a name for himself in the fields of humor, illusion and manipulation.

AGOTADO. Charlie Haid, mentalismo, con solo 22 años, ¡tiene más de 2,5 millones de suscriptores en TikTok! Gracias a la red social y a los vídeos que realiza con su colega y amigo Fabien Olicard, se ha hecho rápidamente un nombre en los campos del humor, la ilusión y la manipulación.

VOLLSTÄNDIG. Charlie Haid, Mentalist, hat mit gerade einmal 22 Jahren mehr als 2,5 Millionen Abonnenten auf TikTok! Dank des sozialen Netzwerks und der Videos, die er mit seinem Kollegen und Freund Fabien Olicard produziert, hat er sich schnell einen Namen in den Bereichen Humor, Illusion und Manipulation gemacht.

