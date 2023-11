Votre réveillon de la Saint-Sylvestre avec le restaurant les Terrasses 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande, 31 décembre 2023, Guérande.

Le restaurant les Terrasses vous propose son menu de fêtes, concocté spécialement pour la Saint-Sylvestre.

Mise en bouche du moment : raviole de langoustines

Entrées

Fois gras de canard et son chutney et sa brioche toastée,

OU

Carpaccio de Saint-Jacques, fraîcheur de quinoa aux senteurs de truffes.

Plats

Médaillon de chapon farci aux morilles, jus réduit au Banyuls, légumes racines,

OU

Pavé de turbot rôti, risotto d’épeautres, doux vélouté aux cèpes

Fraîcheur du moment

Desserts

Dôme caramel, praliné amandes, fin croustillant de kiwis ananes,

OU

Douceur Caraïbes, mousse passion, grenade, biscuit coco, rhum brun, coulis de kiwi

Menu à 89€ par personne.

