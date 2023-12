New Year Party au Jo Bar 10 avenue Georges Clémenceau 44500 La baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

New Year Party au Jo Bar
31 décembre 2023 et 1 janvier 2024
10 avenue Georges Clémenceau 44500 La baule
Entrée: 10

Music, tapas, cocktails ! Célèbrez le nouvel an au Jo Bar avec DJ Gust' !

Réservation au 02 40 91 10 11

