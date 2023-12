Concert de noël « Ô Nuit Enchanteresse » à la bougie 10 Avenue Gaston Sébilleau Redon, 22 décembre 2023, Redon.

Redon Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22

.

Afin de fêter les vacances tant attendues, Les Musicales de Redon vous proposent une sortie familiale !

Venez découvrir le 3ème et dernier concert à la bougie de cette année .Ce soir là, vous serez en compagnie du merveilleux duo Judith & Mathilde.

Ce sont ont deux chanteuses aux voix claires et chaleureuses qui s’accompagnent au piano et à la guitare. De formation classique, elles se rencontrent au conservatoire national supérieur de Paris, où elles étudient le chant lyrique, puis elles poursuivent leurs parcours à l’étranger. Elles se retrouvent en 2019 et créent leur duo autour d’une passion commune : Réinventer, Réarranger, Rassembler.

En cette période hivernale de fin d’année, Ô Nuit Enchanteresse vous invite tout en douceur à un moment musical où la magie de Noël est célébrée. Douce nuit, Joy to the world, Ave Maria et autres chants d’ici et d’ailleurs vous emmèneront dans un voyage aussi musical que sensible. Les voix s’entremêlent, les instruments résonnent et une belle amitié unit ces deux artistes. De quoi enchanter les cœurs et les longues soirées d’hiver.

.

10 Avenue Gaston Sébilleau Eglise Saint Charles

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-20 par OT – PAYS DE REDON