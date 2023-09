Signature du livre « Le chanvre du rêve aux mille utilités ! » et conférence 10 Avenue Gambetta Excideuil, 6 octobre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Vendredi 6 octobre, signature autour d’un apéritif, du livre d’Alexis Chanebeau « Le Chanvre, du rêve aux mille utilités ». Au magasin Lo Canabal à Excideuil.

Samedi 7 octobre à 17h à la mairie d’Excideuil : conférence sur le chanvre..

2023-10-06 fin : 2023-10-07 . .

10 Avenue Gambetta Magasin Lo Canabal

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday October 6, book signing and aperitif for Alexis Chanebeau?s book « Le Chanvre, du rêve aux mille utilités ». At the Lo Canabal store in Excideuil.

Saturday October 7 at 5pm at Excideuil town hall: conference on hemp.

El viernes 6 de octubre, Alexis Chanebeau firmará su libro « Le Chanvre, du rêve aux mille utilités » durante un aperitivo. En la tienda Lo Canabal de Excideuil.

Sábado 7 de octubre a las 17.00 horas en el ayuntamiento de Excideuil: conferencia sobre el cáñamo.

Freitag, 6. Oktober, Signatur des Buches von Alexis Chanebeau « Le Chanvre, du rêve aux mille utilités » (Hanf, vom Traum bis zu tausend Verwendungsmöglichkeiten) bei einem Aperitif. Im Geschäft Lo Canabal in Excideuil.

Samstag, den 7. Oktober um 17 Uhr im Rathaus von Excideuil: Vortrag über Hanf.

Mise à jour le 2023-09-14 par Isle-Auvézère