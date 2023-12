A LA DECOUVERTE DES SECRETS DE LA NATURE 10, avenue du rosaire Montpeyroux, 14 février 2024, Montpeyroux.

Montpeyroux Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 16:15:00

Lors d’un atelier numérique, les enfants vont embarquer pour un voyage ludique et éducatif au milieu des plantes et des animaux de toutes sortes. Ils découvriront plusieurs applications conçues pour permettre de mieux comprendre l’impact des actions humaines sur l’environnement. L’océan, la forêt, le jardin et l’étang, au travers de petits jeux, les enfants seront tour à tour explorateurs et créateurs.

Un atelier proposé dans le cadre du festival Tapatoudi 5ème édition et la venue de l’auteur jeunesse Mathias Friman en mars 2024 à la médiathèque de Montpeyroux.

Public : 6-8 ans.

10, avenue du rosaire

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT