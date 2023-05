L’Art s’invite au Domaine de la Hure 10 Avenue du Général Leclerc, 10 juin 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Le Domaine de la Hure organise des journées portes ouvertes consacrées à l’Art. Plusieurs artistes exposent pour cette nouvelle exposition dont le vernissage est prévu le 11 juin à partir de 14h.

Pour ceux qui le souhaitent, l’exposition est accessible également sur rendez-vous..

10 Avenue du Général Leclerc Domaine de la Hure

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de la Hure organizes open days dedicated to Art. Several artists are exhibiting for this new exhibition whose opening is scheduled on June 11 from 2 pm.

For those who wish, the exhibition is also accessible by appointment.

El Domaine de la Hure organiza una jornada de puertas abiertas dedicada al arte. Varios artistas exponen en esta nueva muestra, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio a partir de las 14:00 horas.

Para aquellos que lo deseen, también se puede acceder a la exposición con cita previa.

Die Domaine de la Hure veranstaltet einen Tag der offenen Tür, der der Kunst gewidmet ist. Mehrere Künstler stellen für diese neue Ausstellung aus, deren Vernissage für den 11. Juni ab 14 Uhr geplant ist.

Wer möchte, kann die Ausstellung auch nach Vereinbarung besuchen.

