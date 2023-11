Colloque: Fraternité, l’oubliée 10 Avenue du Général Leclerc Brive-la-Gaillarde, 7 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

13 conférences et rencontres débat organisées par la Fraternité Edmond-Michelet.

Le 7 et 8 décembre. Entrée libre. Renseignements: 05 55 74 06 08..

2023-12-07 fin : 2023-12-08 . .

10 Avenue du Général Leclerc

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



13 conferences and debates organized by the Edmond-Michelet Fraternity.

December 7 and 8. Free admission. Information: 05 55 74 06 08.

13 conferencias y debates organizados por la Fraternidad Edmond-Michelet.

7 y 8 de diciembre. Entrada gratuita. Información: 05 55 74 06 08.

13 Konferenzen und Debattiertreffen, die von der Edmond-Michelet-Fraternität organisiert werden.

Am 7. und 8. Dezember. Der Eintritt ist frei. Informationen: 05 55 74 06 08.

Mise à jour le 2023-11-07 par Brive Tourisme