Festiv’été 2023 au parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims, 30 août 2023, Reims.

Reims,Marne

Du 30 août au parc de Champagne, de nombreuses activités et animations gratuites seront proposées aux enfants, aux familles, pour tous les âges et tous les goûts.

Le parc sera ouvert tous les jours de 12h à 20h (sauf le 26 août ), pour permettre à tous de pique-niquer.

> Tous les jours des activités gratuites et ouvertes à tous :

Au programme : Balade en poney, Full contact, beach volley, athlétisme, judo, multi activités, ateliers créatifs, cirque, karaoké en plein air, parcours du combattant, percussions africaines, structures gonflables, échecs, BMX, ventrigliss, hoverboard… Et de nombreuses surprises

– Buvette et restauration sur place.

> Vendredi 1er septembre

Séance de cinéma en plein air : Le Seigneur des anneaux, la communauté de l’anneau.

Début de la soirée à 20h.

20h : Ouverture du site et pique-nique

20h30 : Animation

21h00 : Projection

> Infos pratiques

– Fermeture du parc au public pour installation et démontage : lundi 28, mardi 29 et lundi 4 septembre 2023.

– Plan Vigipirate : fouille aux entrées avec détecteurs de métaux.

– Parking vélo.

– Bus : 11 arrêt Parc // 3 arrêt Crayère..

2023-08-30 fin : 2023-09-01 00:30:00. .

10 Avenue du Général Giraud Parc de Champagne

Reims 51100 Marne Grand Est



From August 30 to the Parc de Champagne, a wide range of free activities and entertainment will be on offer for children and families of all ages and tastes.

The park will be open every day from 12pm to 8pm (except August 26), so everyone can enjoy a picnic.

> Every day, free activities open to all:

On the program: pony rides, full contact, beach volleyball, athletics, judo, multi activities, creative workshops, circus, open-air karaoke, obstacle course, African percussion, inflatables, chess, BMX, ventrigliss, hoverboard… And lots of surprises

– Refreshments and catering on site.

> Friday, September 1

Open-air cinema: The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring.

Starts at 8pm.

8pm: Opening of the site and picnic

8:30pm: Entertainment

9:00 pm: Screening

> Practical info

– Park closed to the public for installation and dismantling: Monday 28, Tuesday 29 and Monday 4 September 2023.

– Vigipirate plan: searches at entrances with metal detectors.

– Bike parking.

– Bus: 11 to Parc // 3 to Crayère.

Del 30 de agosto al Parque de Champagne, se ofrecerán numerosas actividades y animaciones gratuitas para niños y familias de todas las edades y gustos.

El parque estará abierto todos los días de 12:00 a 20:00 (excepto el 26 de agosto), para que todo el mundo pueda disfrutar de un picnic.

> Actividades gratuitas abiertas a todos todos los días:

En el programa: paseos en poni, full contact, voley playa, atletismo, judo, multiactividades, talleres creativos, circo, karaoke al aire libre, carrera de obstáculos, percusión africana, hinchables, ajedrez, BMX, ventrigliss, hoverboard… Y muchas sorpresas

– Refrescos y comida in situ.

> Viernes 1 de septiembre

Cine al aire libre: El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo.

Inicio a las 20:00 h.

20.00 h: Apertura del recinto y picnic

20.30 h: Animación

21.00 h: Proyección

> Información práctica

– El parque está cerrado al público para su instalación y desmontaje: lunes 28, martes 29 y lunes 4 de septiembre de 2023.

– Plan Vigipirate: cacheos en las entradas con detectores de metales.

– Aparcamiento para bicicletas.

– Autobús: 11 hasta Parc // 3 hasta Crayère.

Vom 30. August bis zum Parc de Champagne werden zahlreiche kostenlose Aktivitäten und Animationen für Kinder und Familien angeboten, die für jedes Alter und jeden Geschmack etwas bieten.

Der Park ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet (außer am 26. August ), sodass jeder die Möglichkeit hat, ein Picknick zu machen.

> Täglich kostenlose Aktivitäten, die für alle offen sind:

Auf dem Programm stehen: Ponyreiten, Vollkontakt, Beachvolleyball, Leichtathletik, Judo, Multiaktivitäten, kreative Workshops, Zirkus, Karaoke im Freien, Hindernisparcours, afrikanische Perkussion, Hüpfburgen, Schach, BMX, Ventrigliss, Hoverboard… Und zahlreiche Überraschungen

– Getränke und Speisen vor Ort.

> Freitag, 1. September

Open-Air-Kinovorführung: Der Herr der Ringe, die Ringgemeinschaft.

Beginn des Abends um 20 Uhr.

20 Uhr: Öffnung des Geländes und Picknick

20.30 Uhr: Animation

21.00 Uhr: Filmvorführung

> Praktische Informationen

– Schließung des Parks für die Öffentlichkeit wegen Aufbau und Abbau: Montag, 28., Dienstag, 29. und Montag, 4. September 2023.

– Plan Vigipirate: Durchsuchung der Eingänge mit Metalldetektoren.

– Abstellplatz für Fahrräder.

– Bus: 11 Haltestelle Parc // 3 Haltestelle Crayère.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme du Grand Reims