SOIRÉE D’OUVERTURE FÊTE DE LA SCIENCE 10 Avenue des Rosaires Montpeyroux, 6 octobre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Soirée d’ouverture : « Sain de corps et d’esprit : un voyage temporel, interactif et un peu fou dans les sciences du sport », une conférence interactive..

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 . .

10 Avenue des Rosaires

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Opening evening: « Sain de corps et d’esprit: un voyage temporel, interactif et un peu fou dans les sciences du sport », an interactive conference.

Velada inaugural: « Sain de corps et d’esprit: un voyage temporel, interactif et un peu fou dans les sciences du sport », conferencia interactiva.

Eröffnungsabend: « Gesund mit Körper und Geist: Eine zeitlich begrenzte, interaktive und etwas verrückte Reise durch die Sportwissenschaft », ein interaktiver Vortrag.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT