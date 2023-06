Woodstour Meyzieu 10 avenue des plantées Meyzieu, 21 juillet 2023, Meyzieu.

Woodstour Meyzieu Vendredi 21 juillet, 16h00 10 avenue des plantées Entrée libre

Le Woodstour est un événement autour de la culture Hip Hop et de la musique électronique qui est composé d’un volet musical avec des artistes locaux en développement sur une scène live et un espace de diffusion ouvert aux amateur.ice.s lors d’une scène ouverte. Le Woodstour s’implante en fin d’après-midi aux Plantées sous forme d’un mini-village d’animations et d’ateliers encadrée par des animateur·rices professionnel·les : atelier scratch avec le camion scratch, beatbox, breakdance, graffiti, partir en livre (Salon de lecture nomade), sculpture de déchets avec Randossage.

En partenariat avec la ville de Meyzieu, la médiathèque municipale de Meyzieu, les centres sociaux Flora Tristan et le centre social René Cassin.

10 avenue des plantées 10 avenue des plantées Meyzieu 69330 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes cecile@woodstower.com

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

