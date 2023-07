APÉRITIF FERMIER – DOMAINE LA PARRA 10 avenue des cathares Azille, 30 juillet 2023, Azille.

Azille,Aude

Cet été, onze producteurs audois vous invitent à un moment unique autour d’une dégustation commentée de leurs vins et des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute convivialité avec les producteurs fermiers.

Les méthodes de vinification chez les Romains. Découverte de notre méthode de travail et des Amphores. Dégustation de nos produits (vins-jus de pomme -sirop de raisin, produits de l’olive. et légumes du jardin)

Venez savourer l’association des vins et des produits fermiers !

Pour une meilleure organisation merci de réserver..

2023-07-30 18:00:00 fin : 2023-07-30 . EUR.

10 avenue des cathares

Azille 11700 Aude Occitanie



This summer, eleven Aude producers invite you to a unique tasting of their wines and farm produce. A friendly aperitif with the producers.

Roman winemaking methods. Discover our working methods and the Amphorae. Tasting of our products (wine-apple juice-grape syrup, olive products and garden vegetables)

Come and enjoy the combination of wine and farm produce!

For better organization, please book in advance.

Este verano, once productores de la región de Aude le invitan a disfrutar de una degustación única de sus vinos y productos de granja. Un amistoso aperitivo de granja con los productores agrícolas.

Métodos romanos de vinificación. Descubra nuestros métodos de trabajo y las ánforas. Degustación de nuestros productos (vino, zumo de manzana, sirope de uva, productos del olivo y hortalizas de la huerta)

Venga y disfrute de la combinación de vino y productos de la granja

Para una mejor organización, reserve con antelación.

Diesen Sommer laden Sie elf Produzenten aus dem Audois zu einem einzigartigen Moment rund um eine kommentierte Verkostung ihrer Weine und Hofprodukte ein. Ein Aperitif auf dem Bauernhof in geselliger Runde mit den bäuerlichen Erzeugern.

Die Methoden der Weinherstellung bei den Römern. Entdeckung unserer Arbeitsmethode und der Amphoren. Verkostung unserer Produkte (Wein-Apfelsaft-Traubensirup, Olivenprodukte. und Gemüse aus dem Garten)

Genießen Sie die Kombination aus Wein und Bauernprodukten!

Für eine bessere Organisation bitten wir Sie um eine Reservierung.

