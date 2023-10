Concert d’automne de l’Harmonie 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 29 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez assister au concert d’automne de l’Harmonie de Sainte-Sigolène..

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

10 Avenue de Marinéo Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come to the autumn concert of the Harmonie de Sainte-Sigolène.

Asista al concierto de otoño de la banda de música de Sainte-Sigolène.

Besuchen Sie das Herbstkonzert der Harmonie de Sainte-Sigolène.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron