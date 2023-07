L’Hermione à Anglet 10 avenue de l’Adour Anglet, 12 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le grand carénage de l’Hermione.

Le navire l’Hermione est en travaux dans le port de Bayonne à Anglet. Il y a été mis à sec pour une grande opération de maintenance, car des réparations indispensables doivent être faites sur une zone de sa coque habituellement immergée.

Pour la première fois depuis que cette frégate navigue, elle est ouverte aux visiteurs pendant cette opération de carénage. L’association Hermione – La Fayette, propriétaire du navire, souhaite partager avec le plus grand nombre cette étape de la vie de l’Hermione. C’est pourquoi une exposition a été créée et installée sur le quai, tandis que le navire continue d’être accessible au public pendant les travaux.

Des médiatrices et des médiateurs ainsi que des bénévoles sont présents sur le pont pour répondre à toutes les questions des visiteurs..

Lundi fin : . EUR.

10 avenue de l’Adour Quai Edouard Castel

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The great refit of the Hermione.

The Hermione is undergoing a major refit in the port of Bayonne in Anglet. She has been put on dry land for a major maintenance operation, as essential repairs must be made on an area of her hull usually underwater.

For the first time since the frigate has been sailing, she is open to visitors during this refit operation. The Hermione ? La Fayette Association, owner of the ship, wishes to share with as many people as possible this stage in the life of the Hermione. This is why an exhibition has been created and installed on the quay, while the ship continues to be accessible to the public during the work.

Mediators and volunteers are present on the deck to answer all the questions of the visitors.

La gran reforma del Hermione.

El Hermione está siendo reacondicionado en el puerto de Bayona, en Anglet. Ha sido puesto en tierra firme para una importante operación de mantenimiento, ya que deben efectuarse reparaciones esenciales en una zona de su casco que suele estar sumergida.

Por primera vez desde que navega, la fragata está abierta a los visitantes durante esta reparación. ¿La Hermione? La Fayette, propietaria del barco, desea compartir esta etapa de la vida del Hermione con el mayor número de personas posible. Por eso se ha creado e instalado una exposición en el muelle, mientras que el barco sigue siendo accesible al público durante las obras.

Mediadores y voluntarios están presentes en la cubierta para responder a las preguntas de los visitantes.

Die große Schiffsrenovierung der L’Hermione.

Das Schiff l’Hermione wird im Hafen von Bayonne in Anglet renoviert. Sie wurde dort für eine große Wartungsarbeit trockengelegt, da an einem Bereich ihres Rumpfes, der normalerweise unter Wasser liegt, dringend notwendige Reparaturen durchgeführt werden müssen.

Zum ersten Mal, seit diese Fregatte segelt, ist sie während dieser Reinigungsarbeiten für Besucher geöffnet. Die Vereinigung Hermione ? La Fayette », der Eigentümer des Schiffes, möchte diese Etappe im Leben der Hermione mit möglichst vielen Menschen teilen. Aus diesem Grund wurde eine Ausstellung erstellt und am Kai installiert, während das Schiff während der Arbeiten weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Mediatorinnen und Mediatoren sowie Freiwillige sind auf dem Deck anwesend, um alle Fragen der Besucher zu beantworten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Anglet