Exposition d’automne 10 avenue de la Libération Gardanne, 11 novembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

La salle d’exposition municipale présente sa toute nouvelle exposition intitulée « Rendez-vous d’automne » et proposée par l’association Léonard et ses amis.

Du 11 au 26 novembre.

Du 11 au 26 novembre.

10 avenue de la Libération

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



The municipal exhibition hall presents its latest exhibition, « Rendez-vous d’automne », organized by the association Léonard et ses amis.

From November 11th to 26th

La sala municipal de exposiciones presenta su nueva exposición « Rendez-vous d’automne », organizada por la asociación Léonard et ses amis.

Del 11 al 26 de noviembre

Der städtische Ausstellungsraum präsentiert seine brandneue Ausstellung mit dem Titel « Rendez-vous d’automne », die von der Vereinigung Leonardo und seine Freunde angeboten wird.

Vom 11. bis 26. November

