Patrimoine sur le Pouce – Le tombeau de l’évêque Jean d’Asside 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 7 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Profitez de la pause du midi pour découvrir ce tombeau exceptionnel d’un évêque du XIIe siècle. Malgré l’histoire mouvementée de l’Église Saint-Étienne de la Cité, ce magnifique tombeau roman a été conservé au fil des siècles.

Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 13:00:00. EUR.

10 Avenue Cavaignac Église Saint-Étienne de la Cité

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of your lunch break to discover this exceptional tomb of a 12th-century bishop. Despite the turbulent history of the Église Saint-Étienne de la Cité, this magnificent Romanesque tomb has been preserved over the centuries.

By appointment only – Office de Tourisme Destination Périgueux

Aproveche su pausa para comer para descubrir esta excepcional tumba de un obispo del siglo XII. A pesar de la turbulenta historia de la iglesia de Saint-Étienne de la Cité, esta magnífica tumba románica se ha conservado a lo largo de los siglos.

Con cita previa – Office de Tourisme Destination Périgueux

Nutzen Sie die Mittagspause, um dieses außergewöhnliche Grabmal eines Bischofs aus dem 12. Jahrhundert zu entdecken. Trotz der bewegten Geschichte der Kirche Saint-Étienne de la Cité ist dieses wunderschöne romanische Grabmal über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben.

Mit Reservierung – Office de Tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux