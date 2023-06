Sinfonia : Requiem 16/90 – Les Chantres de Saint-Hilaire 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 21 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Requiem 16/90 est un temps musical entre terre et ciel, entre baroque et intemporel ; c’est un mode d’évasion dans un monde agité.

Autour de la messe en plain-chant harmonisé de Louis Chein, Les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes retrouvent ce que furent leurs origines, à travers l’interprétation de cette oeuvre mise en regard du plain-chant gallican, dans une mise en espace étonnante et mobile d’Astrid Vehstedt (Berlin).

Le plain-chant qui paraît immobile rencontre alors le mouvement pour faire naître une émotion particulière. De magnifiques et rares motets de Bouzignac et Tabart jettent la

lumière sur ce chant des défunts. Les 6 Chantres sont accompagnés par une formation de 7 instrumentistes telle qu’on pouvait la trouver en 1690 au sein de la liturgie, cornets,

sacqueboute, serpent et continuo..

2023-08-21 à ; fin : 2023-08-21 22:00:00. EUR.

10 Avenue Cavaignac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Requiem 16/90 is a musical moment between earth and sky, between the baroque and the timeless; it’s a way of escaping from a hectic world.

Les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes rediscover their origins through the performance of Louis Chein’s Mass in harmonized plainchant, set against Gallican plainchant in an astonishingly mobile staging by Astrid Vehstedt (Berlin).

The seemingly motionless plainchant then meets movement to give rise to a particular emotion. Magnificent and rare motets by Bouzignac and Tabart shed light

light on this song of the dead. The 6 Chantres are accompanied by a 7-instrumentalist ensemble, such as might have been found in the liturgy in 1690: cornets,

sackbut, serpent and continuo.

El Réquiem 16/90 es un momento musical entre el cielo y la tierra, entre lo barroco y lo intemporal; es una forma de evadirse de un mundo agitado.

Les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes redescubren sus orígenes a través de la interpretación de la Misa de Louis Chein en canto llano armonizado, contrapuesto al canto llano galo en una sorprendente puesta en escena móvil de Astrid Vehstedt (Berlín).

El canto llano, que parece inmóvil, se encuentra con el movimiento para dar lugar a una emoción particular. Magníficos y raros motetes de Bouzignac y Tabart arrojan luz sobre este canto de los

luz sobre este canto de difuntos. Los 6 cantantes están acompañados por un grupo de 7 instrumentistas, como los que podían encontrarse en la liturgia de 1690: cornetas, sacabuche, serpiente y continuo,

sacabuche, serpiente y continuo.

Das Requiem 16/90 ist eine musikalische Zeit zwischen Himmel und Erde, zwischen Barock und Zeitlosigkeit; es ist eine Art Flucht aus einer hektischen Welt.

Um die Messe in harmonisiertem Cantus planus von Louis Chein herum finden die Chantres de Saint-Hilaire Sauternes zu ihren Ursprüngen zurück, indem sie dieses Werk dem gallikanischen Cantus planus gegenüberstellen, in einer erstaunlichen und beweglichen Raumgestaltung von Astrid Vehstedt (Berlin).

Der scheinbar unbewegliche Cantus firmus trifft dann auf die Bewegung, um eine besondere Emotion zu wecken. Wunderschöne und seltene Motetten von Bouzignac und Tabart werfen das Licht auf

licht auf diesen Gesang der Verstorbenen. Die sechs Sänger werden von einer Gruppe von sieben Instrumentalisten begleitet, wie sie 1690 in der Liturgie üblich war: Kornette, Posaunen, Trompeten, Posaunen, Trompeten, Posaunen, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten, Trompeten,

die Musik wird von einem Continuo begleitet.

