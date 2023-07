Récital d’orgue donné par Henry Jullien 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 16 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 16 Août

L’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à un récital d’orgue, donné par Henry Jullien, organiste assistant à la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat, et professeur d’orgue au conservatoire du Grand Cognac.

Le programme comprendra des œuvres de Bach, Titelouze, Byrd, Bruna, Frescobaldi

Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran

Libre participation..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 19:00:00. .

10 Avenue Cavaignac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday August 16th

The association des amis de l?orgue de la Cité de Périgueux invites you to an organ recital by Henry Jullien, assistant organist at Saint-Sacerdos Cathedral in Sarlat, and organ teacher at the Conservatoire du Grand Cognac.

The program will include works by Bach, Titelouze, Byrd, Bruna and Frescobaldi

The organist?s playing will be broadcast on a large screen

Free admission.

Miércoles 16 de agosto

La Association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux le invita a un recital de órgano a cargo de Henry Jullien, organista adjunto de la catedral de Saint-Sacerdos de Sarlat y profesor de órgano en el Conservatorio del Gran Cognac.

El programa incluirá obras de Bach, Titelouze, Byrd, Bruna y Frescobaldi

La interpretación del organista se retransmitirá en pantalla gigante

La participación es gratuita.

Mittwoch, 16. August

Der Verein der Orgelfreunde der Cité de Périgueux lädt Sie zu einem Orgelkonzert ein, das von Henry Jullien, Assistenzorganist an der Kathedrale Saint-Sacerdos in Sarlat und Orgellehrer am Konservatorium von Grand Cognac, gegeben wird.

Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Titelouze, Byrd, Bruna und Frescobaldi

Das Spiel des Organisten wird auf eine große Leinwand übertragen

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT de Périgueux