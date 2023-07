Récital d’orgue donné par Dominique Ferran 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 2 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 2 Août

L’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à un récital d’orgue, donné par Dominique Ferran, organiste titulaire de l’orgue de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, également claveciniste et clavicordiste et qui a formé, à Poitiers, au conservatoire et désormais au Pôle Aliénor de très nombreux musiciens.

Son programme, intitulé « les Maîtres de l’orgue en Angleterre » fera entendre des pièces de William Byrd, Johan Stanley et Georg Frideric Handel.

Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran.

Libre participation..

2023-08-02 19:00:00

10 Avenue Cavaignac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, August 2nd

The association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux invites you to an organ recital by Dominique Ferran, titular organist of Notre-Dame-la-Grande in Poitiers, and also harpsichordist and clavichordist, who has trained many musicians in Poitiers, at the Conservatoire and now at the Pôle Aliénor.

His program, entitled « Les Maîtres de l’orgue en Angleterre », will feature pieces by William Byrd, Johan Stanley and Georg Frideric Handel.

The organist’s playing will be broadcast on a large screen.

Free admission.

Miércoles 2 de agosto

La Association des Amis de l’Orgue de la Cité de Périgueux le invita a un recital de órgano a cargo de Dominique Ferran, organista titular de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, que también es clavecinista y clavecinista y que ha formado a numerosos músicos en Poitiers, en el Conservatorio y actualmente en el Pôle Aliénor.

Su programa, titulado « Los maestros del órgano en Inglaterra », incluirá piezas de William Byrd, Johan Stanley y Georg Frideric Handel.

La interpretación del organista se retransmitirá en pantalla gigante.

Entrada gratuita.

Mittwoch, 2. August

Der Verein der Orgelfreunde der Cité de Périgueux lädt Sie zu einem Orgelkonzert mit Dominique Ferran ein, dem Titularorganisten der Orgel von Notre-Dame-la-Grande in Poitiers, der auch Cembalo und Clavichord spielt und in Poitiers, am Konservatorium und nun auch am Pôle Aliénor sehr viele Musiker ausgebildet hat.

Sein Programm mit dem Titel « Die Meister der Orgel in England » wird Stücke von William Byrd, Johan Stanley und Georg Frideric Händel zu Gehör bringen.

Das Spiel des Organisten wird auf eine große Leinwand übertragen.

Freie Teilnahme.

