Récital d’orgue donné par Quentin Du Verdier 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 26 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 26 Juillet

L’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à un récital d’orgue, donné par Quentin Du Verdier, jeune organiste qui a reçu les plus hautes distinctions du CNSM de Paris, lauréat de plusiers concours internationaux.

Son concert sera l’occasion de présenter son disque « Aux origines de l’orgue Français » et fera attendre des pièces de Titelouze, Racquet, Nicolas de Grigny, Louis Couperin.

Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran..

2023-07-26

10 Avenue Cavaignac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, July 26

The association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux invites you to an organ recital by Quentin Du Verdier, a young organist who has won top honors at the Paris Conservatoire and won several international competitions.

His concert will present his CD « Aux origines de l’orgue Français », featuring works by Titelouze, Racquet, Nicolas de Grigny and Louis Couperin.

The organist’s playing will be broadcast on a large screen.

Miércoles 26 de julio

La asociación de amigos del órgano de la Cité de Périgueux le invita a un recital de órgano de Quentin Du Verdier, joven organista que ha obtenido los máximos honores en el Conservatorio de París y ha ganado varios concursos internacionales.

Su concierto será la ocasión de presentar su CD « Aux origines de l’orgue Français », con obras de Titelouze, Racquet, Nicolas de Grigny y Louis Couperin.

La interpretación del organista se retransmitirá en pantalla gigante.

Mittwoch, 26. Juli

Der Verein der Freunde der Orgel der Cité de Périgueux lädt Sie zu einem Orgelkonzert mit Quentin Du Verdier ein, einem jungen Organisten, der die höchsten Auszeichnungen des CNSM in Paris erhalten hat und Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe ist.

In seinem Konzert wird er seine CD « Aux origines de l’orgue Français » vorstellen und Stücke von Titelouze, Racquet, Nicolas de Grigny und Louis Couperin erwarten lassen.

Das Spiel des Organisten wird auf eine große Leinwand übertragen.

