Récital d’orgue donné par Maximilien Wang 10 Avenue Cavaignac Périgueux, 19 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 19 Juillet

Dans le cadre de la saison estivale 2023, l’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à un récital d’orgue donné par Maximilien Wang, bien connu des périgourdins et organiste titulaire de l’orgue de Saint-Ferdinand à Bordeaux, lequel comprendra des pièces de Jean-Sébastien Bach et Georg Muffat..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 19:00:00. .

10 Avenue Cavaignac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, July 19

As part of the 2023 summer season, the association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux invites you to an organ recital by Maximilien Wang, a well-known Perigordian and titular organist of Saint-Ferdinand in Bordeaux, featuring works by Johann Sebastian Bach and Georg Muffat.

Miércoles 19 de julio

En el marco de la temporada de verano 2023, la asociación de amigos del órgano de la Ciudad de Périgueux le invita a un recital de órgano a cargo de Maximilien Wang, figura conocida en Périgueux y organista titular de Saint-Ferdinand en Burdeos, con piezas de Johann Sebastian Bach y Georg Muffat.

Mittwoch, 19. Juli

Im Rahmen der Sommersaison 2023 lädt der Verein der Orgelfreunde der Cité de Périgueux Sie zu einem Orgelkonzert mit Stücken von Johann Sebastian Bach und Georg Muffat ein, das von Maximilien Wang, einem den Perigourdins wohlbekannten Organisten und Titularorganisten der Orgel von Saint-Ferdinand in Bordeaux, gegeben wird.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT de Périgueux