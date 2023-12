ANIMATIONS POUR LES BÉBÉS LECTEURS 10 avenue Arthus-Princé Chaumes-en-Retz, 2 février 2024 10:00, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

La bibliothèque le Marque-page de Chéméré vous propose chaque 1er vendredi du mois, des histoires, des contines….

10 avenue Arthus-Princé Bibliothèque le Marque-Page

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every 1st Friday of the month, the Marque-page library in Chéméré offers stories, contines…

Cada primer viernes de mes, la biblioteca Marque-page de Chéméré le propone cuentos, historias…

Die Bibliothek le Marque-page in Chéméré bietet Ihnen jeden ersten Freitag im Monat Geschichten, Kontinente…

