ATELIERS VINS & CHOCOLATS – TOURS ET TERROIRS 10 Av. Marcellin Albert Gignac, 4 août 2023, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-04 09:00:00

fin : 2023-08-04 18:00:00

Tours et Terroirs a le plaisir de vous annoncer la mise en place des ateliers vins et chocolats dans leur boutique !.

Le tout dans la convivialité, le partage, la gourmandise…le but est que vous repartiez avec le sourire tout en ayant acquis, durant une heure, des connaissances sur leur beau produit qui est le vin !

L’atelier est idéal en couple, entre amis, à l’approche des fêtes, pour un cadeau d’anniversaire…Pour beaucoup d’occasions en somme !

EUR.

10 Av. Marcellin Albert

Gignac 34150 Hérault Occitanie



