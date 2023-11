SPECTACLE « DIS, QUAND EST-CE QUE JE GRANDIS ? » 10 av. Arthus-Princé Chaumes-en-Retz, 4 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

« Dis, quand est-ce que je grandis ? »

Des questions se soufflent timidement : « dis, pourquoi j’suis tout petit ? ». Des envies d’exister sont criées : « Hé ho ! et moi, et moi, j’suis là ! ».

2023-11-04

10 av. Arthus-Princé Bibliothèque le Marque-Page

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Say, when do I grow up? »

Questions are timidly whispered: « Say, why am I so small? Desires to exist are shouted out: « Hey ho! and here I am, and here I am!

« Dime, ¿cuándo creceré? »

Las preguntas se susurran tímidamente: « Di, ¿por qué soy tan pequeño? ¡Se gritan deseos de existir: « ¡Hey ho! y aquí estoy, y aquí estoy!

« Sag mal, wann werde ich eigentlich erwachsen? »

Fragen werden zaghaft geäußert: « Sag mal, warum bin ich so klein? ». Der Wunsch zu existieren wird herausgeschrien: « He ho! und ich, und ich, ich bin hier! »

