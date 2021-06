Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac, Oise 10 ans du Viaduc / Ultra Trail Oise Cosacienne Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac

Samedi 19 juin (Bassin des Muids à Choisy-au-Bac) – 3h du matin : Ultra Trail Oise Cosacienne de 110 km – 8h : Trail Oise Cosacienne de 55km – 20h : Course nature de 10km Dimanche 20 juin (Mont Ganelon à Clairoix) – 9h : Trail de 20km Chaque course est limitée en nombre de participants. Inscription sur Adeorun. Parallèlement, une petite pépite : Les Olympiades des E.H.P.A.D. Cette idée novatrice s'inscrit pleinement dans le cadre Terres de Jeux 2024. Les équipes seront constituées de résidents des E.H.P.A.D., de sportifs en situation de handicap et de jeunes (10/12 ans) licenciés à la VGA Compiègne.

