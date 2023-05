« 10 ans du Mariage pour tous : projection BOY ERASED – UGC BERCY » UGC Ciné Cité Bercy Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris « 10 ans du Mariage pour tous : projection BOY ERASED – UGC BERCY » UGC Ciné Cité Bercy, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant La ville de Paris organise, en parallèle des célébrations des 10 ans du mariage pour tous, une projection suivie d’échanges du film BOY ERASED, de Joel Edgerton, en étroite collaboration avec le cinéma UGC Ciné Cité Bercy. Cette séance aura lieu en présence de Jean-Luc Romero-Michel. L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans une petite commune rurale des États-Unis où son orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de sa communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de conversion (aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle). Il y entre en conflit avec le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité. UGC Ciné Cité Bercy 2 Cour Saint-Emilion 75012 Paris Contact : https://www.ugc.fr/film.html?id=12867 https://www.ugc.fr/film.html?id=12867

©Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu UGC Ciné Cité Bercy Adresse 2 Cour Saint-Emilion Ville Paris Departement Paris Lieu Ville UGC Ciné Cité Bercy Paris

UGC Ciné Cité Bercy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« 10 ans du Mariage pour tous : projection BOY ERASED – UGC BERCY » UGC Ciné Cité Bercy 2023-05-16 was last modified: by « 10 ans du Mariage pour tous : projection BOY ERASED – UGC BERCY » UGC Ciné Cité Bercy UGC Ciné Cité Bercy 16 mai 2023 Paris UGC Ciné Cité Bercy Paris

Paris Paris