La Chapelle-en-Vercors Drôme Dégustation anniversaire : 10 ans d’OVNIVINS (association de vins nature)

– Dégustation de vins nature en présence de 4 vignerons

– Concert de NSDX (Nous Deux)

– Boom Party avec MC Dj CD

Restauration sur place avec les pizzas de Greg au moment présent dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville 44.9736#5.40619