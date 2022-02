10 ans de restauration du patrimoine en Lot et Garonne Dolmayrac Dolmayrac Catégories d’évènement: Dolmayrac

Dolmayrac Lot-et-Garonne Dolmayrac Faire découvrir les restaurations patrimoniales dispersés sur le Lot et Garonne.

Mettre en avant la richesse et le diversité de notre patrimoine et le travail de nombreux artisans d’art.

L’exposition se compose d’un panneau introductif sur la conception de l’exposition, 22 panneaux illustrant des projets de restauration sur des monuments architecturaux.

l'exposition sera ouverte les après midi de 14h à 18h.

