Après "Le clan des divorcées", voici la nouvelle comédie d'Alil Vardar. 10 ans de mariage.



Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non seulement oublié cette date, mais il a choisi cette soirée pour demander le divorce…



Ecriture : Alil Vardar

Mise en scène : Roger Louret

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non seulement oublié cette date, mais il a choisi cette soirée pour demander le divorce…

Ecriture : Alil Vardar

Mise en scène : Roger Louret

Avec Nathalie Dodivers, Rémi Sébastien



dernière mise à jour : 2022-04-20

