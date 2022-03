10 ans de Lied & Mélodie Palais de l’Athénée, 19 mai 2022, Genève.

10 ans de Lied & Mélodie

du jeudi 19 mai au dimanche 22 mai à Palais de l’Athénée

Cette année, Lied & Mélodie va fêter ses 10 ans d’existence avec une programmation exceptionnelle de **8 récitals en 4 jours**. Au programme des festivités musicales : * **huit duos**, formés d’interprètes réputés comme de jeunes artistes talentueux, qui tous réservent dans leur travail une place importante à l’art subtil du récital; * **huit musicologues** conférenciers passionnés de lieder et de mélodies; * **une quarantaine de compositeurs** emblématiques de ce genre musical, intime et souvent méconnu, allant du XVIIIe au XXIe siècle; * **200 Lieder et Mélodie** dans une douzaine de langues. Point d’orgue de cette célébration: **une commande de mélodies nouvelles** autour du thème «Oiseaux» auprès de huit compositeurs contemporains, sur des poèmes de René Char, Saint-John Perse, Jules Supervielle et Philippe Jaccottet, pour vous proposer une création mondiale dans chacun des récitals. Nous espérons que ce grand banquet lyrique de plus de 10 heures de musique en 4 jours soulèvera l’enthousiasme des mélomanes avertis et donnera envie aux profanes de découvrir un genre musical qui célèbre l’alliance la plus accomplie entre la poésie et la musique.

CHF 30.- / CHF 25.- (AVS / AI / Chômage) / 15.- (-20 ans / étudiants)

Palais de l'Athénée



