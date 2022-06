10 ans de l’ASLB Gymtonic

10 ans de l’ASLB Gymtonic, 10 juin 2022, . 10 ans de l’ASLB Gymtonic

2022-06-10 – 2022-06-10 L’ ASLB Gymtonic fête ses 10 ans.

Venez partagez un repas convivial avec le spectacle des enfants et la démonstration des adultes.

Une tombola sera organisée sur place. +33 6 78 35 31 90 L’ ASLB Gymtonic fête ses 10 ans.

Venez partagez un repas convivial avec le spectacle des enfants et la démonstration des adultes.

Une tombola sera organisée sur place. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville