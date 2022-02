10 ans de la Loggia – Week-end anniversaire Paimpont, 8 avril 2022, Paimpont.

10 ans de la Loggia – Week-end anniversaire Rue du Chevalier Lancelot du Lac Espace de l’Etang Bleu Paimpont

2022-04-08 – 2022-04-10 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Espace de l’Etang Bleu

Paimpont Ille-et-Vilaine

La Loggia vous prévoit un week-end festif, avec au programme : le CIRQUE LA COMPAGNIE – spectacle Pandax qui vous convie à un huis-clos tragi-comique sur-vitaminé. Le CIRQUE INEXTREMISTE – Damoclès et Grand équilibre, vous propose de devenir acrobate. La Cie CHICKEN STREET – Le magnifique bon à rien, vous surprendra avec une version à mains nues, sans trucages et sans assistance, du western de Sergio Leone : « Le bon, la brute et le truand”. Enfin, la Cie ROIZIZO THÉÁTRE – Clémence de Clamard, nous raconte à sa manière lyrique et subtile, avec tendresse et une verve jubilatoire la vie des hommes …

Vous avez plutôt envie de vous trémousser ou taper du pied, pas de problème : les groupes DEADWOOD (duo electro blues) et les PAS D’NOM PAS D’MAISON (chants et musique tsiganes et d’Europe de l’Est) seront là pour cela ainsi que la DJ WONDERBRAZ qui vous proposera des morceaux électro-exotiques !

Spectacle et concerts à découvrir sous chapiteau et en salle à l’espace de l’Étang Bleu à Paimpont.

Spectacles gratuits et payants

En savoir plus : www.la-loggia.net

La Loggia vous prévoit un week-end festif, avec au programme : le CIRQUE LA COMPAGNIE – spectacle Pandax qui vous convie à un huis-clos tragi-comique sur-vitaminé. Le CIRQUE INEXTREMISTE – Damoclès et Grand équilibre, vous propose de devenir acrobate. La Cie CHICKEN STREET – Le magnifique bon à rien, vous surprendra avec une version à mains nues, sans trucages et sans assistance, du western de Sergio Leone : « Le bon, la brute et le truand”. Enfin, la Cie ROIZIZO THÉÁTRE – Clémence de Clamard, nous raconte à sa manière lyrique et subtile, avec tendresse et une verve jubilatoire la vie des hommes …

Vous avez plutôt envie de vous trémousser ou taper du pied, pas de problème : les groupes DEADWOOD (duo electro blues) et les PAS D’NOM PAS D’MAISON (chants et musique tsiganes et d’Europe de l’Est) seront là pour cela ainsi que la DJ WONDERBRAZ qui vous proposera des morceaux électro-exotiques !

Spectacle et concerts à découvrir sous chapiteau et en salle à l’espace de l’Étang Bleu à Paimpont.

Spectacles gratuits et payants

En savoir plus : www.la-loggia.net

Rue du Chevalier Lancelot du Lac Espace de l’Etang Bleu Paimpont

dernière mise à jour : 2022-02-14 par