Hautes-Pyrenees A l’approche des 10 ans de la crue de juin 2013, le PLVG organisera une semaine de sensibilisation en mémoire de ces inondations qui ont tant marqué le territoire. Il s’agit ainsi de pérenniser la mémoire collective et de favoriser le maintien d’une conscience du risque auprès de la population. A ce titre, du 12 au 17 juin 2023, de nombreuses animations seront proposées au grand public, aux professionnels et aux scolaires tels que :

Des ateliers scolaires et une exposition photos à l’espace Robert Hossein de Lourdes

Des projections-débat du film sur les inondations de juin 2013 en plusieurs points du territoire

Des enquêtes radiophoniques sur les marchés visant à récolter la mémoire des habitants avec Fréquence Luz

Un colloque pour les élus et techniciens des collectivités et des acteurs institutionnels

Un village de la prévention rassemblant des acteurs ayant un lien avec la rivière et les risques y sont associés.

Des visites guidées du Lac Vert et des berges du Gave.

