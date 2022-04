10 ans de Crossover Tours, 30 avril 2022, Tours.

10 ans de Crossover Tours

Tours Indre-et-Loire

7 EUR 7 Depuis 10 ans, le collectif Crossover propage les musiques tropicales et autres grooves irradiant sur les ondes de Radio Campus Tours tout en faisant tourner ses vinyles sur tout le territoire Ligérien et au-delà (festivals, bars, guinguettes…) pour réchauffer les dancefloors !

Une décade de bamboches sans filtres ni tricherie, c’est marquant et ça se fête !

Pour l’occasion, on se cale dans un lieu festif historique de Tours en mettant en avant ceux qui font partie des meilleurs sélecteurs locaux avec, en sus, le privilège de la première date d’une toute nouvelle formation aux élans cuivrés de couleurs musicales à faire transpirer un yéti.

Bateau ivre

Tours

