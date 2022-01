10 ans d’accords complices Marseille 7e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Émotions, surprises, joies, rires, tendresse, théâtre, musique et poésie.

Pour fêter la belle collaboration de plus de 10 ans entre La Criée et Marseille Concerts, les artistes – fidèles au long cours ou nouvellement complices – seront présents sur le grand plateau du Théâtre au fil d’une soirée dessinée sur mesure.



Au programme, nous vous y avons habitué, émotions, surprises, joies, rires, tendresse, théâtre, musique et poésie.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/10-ans-d-accords-complices.html

