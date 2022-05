10 ANS CA SE FÊTE ! Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

10 ANS CA SE FÊTE ! Lens, 21 mai 2022, Lens. 10 ANS CA SE FÊTE ! 5 place Jean Jaurès Lens

2022-05-21 – 2022-05-21

5 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais Lens Au programme, plein d’animations, concerts, jeux, caricature, sculpture sur ballons, boissons spéciales, tombola etc…

Vous êtes tous les bienvenus ! L’Autre Estaminet vient fêter ses 10 ans ! allan@lautre-estaminet.com +33 3 66 07 63 43 http://www.lautre-estaminet.com/ Au programme, plein d’animations, concerts, jeux, caricature, sculpture sur ballons, boissons spéciales, tombola etc…

Vous êtes tous les bienvenus ! 5 place Jean Jaurès Lens

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse 5 place Jean Jaurès Ville Lens lieuville 5 place Jean Jaurès Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

10 ANS CA SE FÊTE ! Lens 2022-05-21 was last modified: by 10 ANS CA SE FÊTE ! Lens Lens 21 mai 2022

Lens