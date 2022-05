10 ANS, 10 TERRILS – Les terrils incontournables : terrils du 11/19 de Loos en Gohelle Loos-en-Gohelle, 18 juin 2022, Loos-en-Gohelle.

10 ANS, 10 TERRILS – Les terrils incontournables : terrils du 11/19 de Loos en Gohelle Base 11/19

Rue Léon Blum – Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle

2022-06-18 – 2022-06-18

Base 11/19

Rue Léon Blum – Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Loos-en-Gohelle Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Incontournables parce qu’ils sont les plus hauts d’Europe, les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle culminent à 186 mètres et offrent une vue à 360° sur le Bassin minier. Leur morphologie unique les fait comparer aux pyramides d’Egypte ! Normal, nous sommes à quelques centaine de mètres du Louvre Lens. Culture et industrie font ainsi bon ménage. Bernard, mineur en son temps, vous emmènera à la découverte de son histoire, le long des sentiers menant du carreau de fosse aux hauteurs des terrils. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner !

Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.

accueil@chainedesterrils.eu +33 3 21 28 17 28 http://www.chainedesterrils.eu/

Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Incontournables parce qu’ils sont les plus hauts d’Europe, les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle culminent à 186 mètres et offrent une vue à 360° sur le Bassin minier. Leur morphologie unique les fait comparer aux pyramides d’Egypte ! Normal, nous sommes à quelques centaine de mètres du Louvre Lens. Culture et industrie font ainsi bon ménage. Bernard, mineur en son temps, vous emmènera à la découverte de son histoire, le long des sentiers menant du carreau de fosse aux hauteurs des terrils. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner !

Base 11/19

Rue Léon Blum – Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Pas-de-Calais Tourisme