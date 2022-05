10 ANS, 10 TERRILS – Le terril sportif : le terril 94 – Arena Terril Trail de Noyelles-sous-Lens, 14 mai 2022, .

10 ANS, 10 TERRILS – Le terril sportif : le terril 94 – Arena Terril Trail de Noyelles-sous-Lens

2022-05-14 – 2022-05-14

Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Le terril sportif : le terril 94 – Arena Terril Trail de Noyelles-sous-Lens. Ici, l’on peut courir et s’amuser sans risquer d’abîmer le site ! Il a été spécialement aménagé pour les trailers et les promeneurs. Escalier infernal, toboggans et trampolines accueillent petits et grands pour leur plus grand plaisir ! Accompagnez de nos guides, Jean-Marc et Patrick, vous découvrirez ce terril qui a fait l’objet d’un aménagement respectant la minéralité des lieux et qui offre par ailleurs un panorama très large du Bassin Minier : un 360° très urbain se mêlant avec la trame verte et bleue à son pied.

Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.

