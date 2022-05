10 ANS, 10 TERRILS – Le terril eau et feu : le terril du marais à Fouquières lès Lens Loos-en-Gohelle, 14 mai 2022, Loos-en-Gohelle.

Rue Léon Blum – Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle

2022-05-14 – 2022-05-14

Rue Léon Blum – Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Loos-en-Gohelle Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Eau et feu, parce qu’il est situé à proximité immédiate du marais et du lagunage de Harnes et parce que sur ce terril, l’on voit encore s’échapper des fumerolles, ces petites volutes de fumée provoquées par la combustion. Ce terril, propriété du département du Pas-de-Calais, a été récemment aménagé et propose des boucles permettant une découverte fine des lieux. Guidés par Patrick et Jean-Marc, vous y découvrirez des faciès de schistes et de terres cendreuses, une végétation des plus surprenantes et parfois biscornue mais aussi des zones ouvertes qui permettent l’observation de vues lointaines insoupçonnées.

Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.

accueil@chainedesterrils.eu +33 3 21 28 17 28 http://www.chainedesterrils.eu/

