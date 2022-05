10 ANS, 10 TERRILS – Le terril dans la plaine : le terril d’Estevelles, 25 juin 2022, .

10 ANS, 10 TERRILS – Le terril dans la plaine : le terril d’Estevelles

2022-06-25 – 2022-06-25

Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Il apparait comme un gros éléphant échoué au milieu de la plaine agricole… Ce terril très minéral signe la limite entre la plaine agricole du Nord et le Bassin minier. Situé en frange de la « méga » urbanisation du territoire, il n’en demeure pas moins intéressant par ses aspects peu boisé. Agathe et Françoise, vos guides du jour, vous parleront de l’histoire minière locale en suivant le chemin du mineur, de la cité pavillonnaire au carreau de la fosse 24, puis jusqu’au terril. Une fois encore, il s’agit d’un terril où son belvédère vous offre une vue à 360° sur les paysages du Bassin minier. Espace Naturel Sensible du Département du Pas-de-Calais, il accueille une flore et une faune diversifiées et fait l’objet d’un projet unique de reconversion entre nature et culture.

Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.

Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Il apparait comme un gros éléphant échoué au milieu de la plaine agricole… Ce terril très minéral signe la limite entre la plaine agricole du Nord et le Bassin minier. Situé en frange de la « méga » urbanisation du territoire, il n’en demeure pas moins intéressant par ses aspects peu boisé. Agathe et Françoise, vos guides du jour, vous parleront de l’histoire minière locale en suivant le chemin du mineur, de la cité pavillonnaire au carreau de la fosse 24, puis jusqu’au terril. Une fois encore, il s’agit d’un terril où son belvédère vous offre une vue à 360° sur les paysages du Bassin minier. Espace Naturel Sensible du Département du Pas-de-Calais, il accueille une flore et une faune diversifiées et fait l’objet d’un projet unique de reconversion entre nature et culture.

dernière mise à jour : 2022-04-05 par